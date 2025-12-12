Opinión

Es mejor pecar de precavido

Yalena Ortiz
12 de diciembre de 2025

Diciembre, época de momentos en familia, pero también en la que los amigos de lo ajeno se arriesgan y sacan sus mejores trucos para apoderarse de lo que, por mucho tiempo, les ha tomado a las personas trabajadoras lograr.

El panameño, por lo general, guarda su dinero, hace sus sacrificios para darse ciertos “lujos” en estas fechas, pero con tantos ojos repletos de envidia y maldad en la calle, es responsabilidad, principalmente, de nosotros procurar nuestra seguridad.

No podemos salir a la calle pensando que todo está bien. Y aunque la seguridad en Panamá es relativamente fiable, en comparación con otros lugares, no podemos pecar de inocentes. Cuida lo tuyo y a los tuyos. No pienses que a ti no te va a pasar. Las modalidades de robo y hurto son cada vez más especializadas y mejoran día con día. Que le haya pasado a otro no quiere decir que no te vaya a pasar. Presta atención a tu dinero, al lugar que visitas, a las personas que están a tu alrededor: “no des papaya”, no te expongas ante los maleantes. Ten malicia y, si te sientes en riesgo, busca ayuda, apoyo. Es mejor pecar de precavido. * Periodista.