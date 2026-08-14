¿Errores al cobrar deudas?

¿Usted desea cobrar deudas sin perder a los clientes?, ¿Cómo tratar a tu deudor sin perder al cliente?; Como empresario de una micro o pequeña empresa, Debe evitar los siguientes errores que perjudicar sus finanzas y la relación comercial;

Error número 1. Cobrar con enojo. Humillar, amenazar o atacar al deudor puede generar una reacción negativa tanto de violencia como de indiferencia. Quizás logres cobrar una vez, pero podrías perder al cliente para siempre. La efectiva cobranza debe ser firme y respetuosa, además no podrás evaluar bien al cliente de porqué que no paga.

Error número 2. No llevar control de cobros, un registro actualizado de las facturas pendientes, fechas de vencimiento, montos y gestiones realizadas es el seguimiento que evita que se acumulen las cuentas y ayuda al flujo de caja.

Error número 3. Demorar en cobrar: Mientras más tiempo pase después del vencimiento, más difícil puede ser recuperar el dinero. Contactar oportunamente demuestra profesionalismo y facilita encontrar soluciones.

Cobrar no es enfrentarse, es negociar y buscar alternativas para cobrar, el comunicarse con respeto y firmeza para solventar la deuda es la clave para recuperar su capital.