En los juegos en línea no todo es diversión

Thaylin Jiménez
03 de octubre de 2025

El chat en los juegos en línea es una función popular que permite a los niños y grandes interactuar con otros jugadores para coordinar estrategias, hacer amigos y disfrutar de una experiencia social, pero también presenta riesgos. Entre esos peligros está la interacción con extraños y acoso, por lo que es crucial usar los controles parentales, enseñarle a no compartir información personal y mantener una comunicación abierta sobre sus experiencias en línea. Recientemente una menor de edad compartió en su cuenta de TikTok que salió a un encuentro con una persona, el cual fue coordinado a través del chat del famoso juego RoadBlock, para sorpresa de ella al llegar al lugar su cita era un hombre adulto y no un joven como se hacía pasar a través de la plataforma de juego.

Así pasan muchos casos, y la suerte de esta chica que relató su historia, es que vivió para contarlo. Porque en otros el desenlace puede ser peor. Jóvenes a tener mucha precaución y papás a vigilar a sus hijos porque en todos lados hay gente buscando hacer el mal, buscando el espacio mínimo para cometer su misión de maldad. * Periodista.

