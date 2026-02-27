En el terreno: la mejor escuela del periodista

El periodismo se aprende en aulas, dependiendo del lugar de enseñanza. Pero lo que sí es seguro, es que se forma de verdad en la calle. El terreno es donde desarrollas olfato, criterio, rapidez y humanidad.En la calle: conoces a testigos directos, hablas con personas afectadas, las respuestas inesperadas te obligan a improvisar y construir fuentes reales. Eso aprendió en estos 12 años que ejerció como periodista.Ha sido y sigue siendo un recorrido lleno de desafíos, de los cuales 10 años me ha tocado trabajar con mi equipo de Metro Libre. Un grupo de trabajo comprometido y que se ha adaptado a cada situación que ha surgido en el paso del tiempo.Metro Libre es un espacio para que el periodista desarrolle distintas facetas. Aunque en ocasiones el trabajo requiere más esfuerzo de lo normal, siempre queda un aprendizaje.Este diario es un sitio donde no solo es redacción para un periódico impreso, sino que puedes ampliar o identificar cuál es tu fuerte, es decir no solo se te limita a una tarea concreta. Aquí puedes incursionar en grabación, redacción, proyección y más. Lo que es muy esencial en tiempos que la forma de presentar la noticia es cambiable, con las nuevas tecnologías, todo se va modernizando y como profesionales debemos actualizarnos. Conocer y aprender a usar las nueva herramientas se hace necesario. ¡Felicidades! colegas y equipo editorial Metro Libre.