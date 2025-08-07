Opinión

Emprender después de los 50 años

Emprender después de los 50 años
Arturo Arango Osorio
07 de agosto de 2025

¿Es una barrera la edad? Pues no es así, más bien es una ventaja competitiva. A los 50 años o más, es un activo invaluable en esta era, pues tienes la experiencia frente a un mundo que se piensa que todo el conocimiento está en Google, redes sociales e Inteligencia Artificial (IA).

Ese conocimiento profesional permite realizar toma de decisiones más efectivas basadas un criterio y visión más amplio. Al emprender a esta edad, implica tener bien definidos los objetivos, conocer sus buenas habilidades y debilidades, para transformar el conocimiento obtenido y convertirlo en oportunidades reales. Pero, es esencial actualizarse en herramientas digitales como IA, WhatsApp Business y redes sociales, para conectar con clientes y gestar comercialmente. También crea lazos con mentores y consultores especializados con experiencia confirmada en creación de empresas. Además, rodéate de emprendedores y haz una red de apoyo con ellos, esto puede marcar la diferencia. Es clave hacer gestión financiera responsable, elabora un presupuesto realista y optimiza recursos y ahorra en todo lo que puedas. Pero mantén una mentalidad flexible a la hora de invertir tu dinero y ante los cambios del mercado. Esta es una decisión estratégica basada en visión, madurez y experiencia.

* Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR