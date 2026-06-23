El sentimiento nacionalista que produjo la “Marea Roja”

El mundial de fútbol con la participación de nuestra selección “La Marea Roja” a puesto por segunda vez a Panamá, en el ojo internacional. A levantado “roncha” su presencia en este mundial 2026.A la vez a surgen pasiones a favor y en contra.

El encuentro del onceno nacional, con la selección de Ghana, produjo sentimientos encontrados, porque se esperaba un resultado favorable a Panamá. Pero todavía hay esperanza. La pasión a llegado producir discusiones entre familiares y vecinos.

Este sentimiento de país, a unido a los panameños con un fervor nacionalista, pero no podemos caer entre los panameños, en un desbordamiento de pasiones. Esto no nos puede llevar al extremo a enfrentamiento físico, acompañado de insultos con palabras de grueso calibre y descalificar.

En medio de los refrescos con mezcladores los ánimos suben de nivel, como ocurre en los centros comerciales y locales, donde se reúne la fanaticada para ver a nuestra sele la “Marea Roja”. Existen panameños que simpatizan con la selección de otros países. Se han creado entre compañeros de trabajo polla y apuestas, a favor de otras selecciones.

Luego del encuentro de Panamá, con Ghana se subió un video en redes de un local de diversión, en que se observa una batalla campal y despelote entre fanáticos, pareciera que la discusión de posiciones divergentes, en que no se pusieron de acuerdo hizo que se fueron a los puños, dejando la sensatez a un lado. La tolerancia debe de prevalecer y el respeto a disentir.