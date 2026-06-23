$!Desgravación arancelaria del TPC en su etapa final

El programa de desgravación arancelaria de productos sensitivos como el tomate, maíz, leche, queso, arroz, pollo, carne bovina y de cerdo, establecido en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los Estados Unidos, se encuentra en su etapa final; por lo que desde este año varios de estos alimentos entran al país a cero arancel (0%).

El año pasado se instaló una comisión conformada por autoridades de ambos gobiernos, productores y empresarios para revisar tratado, sin embargo, esta no se ha vuelto a reunir. Ante este escenario, productores han manifestado su preocupación y advierten de dificultades para competir frente a los productos estadounidenses, lo que llevaría a muchos abandonar la actividad.

Entre los rubros que ya alcanzan el 0.0% de arancel se encuentran la carne bovina deshuesada y la de cerdo, el concentrado de tomate, el maíz y la leche fluida. Mientras que otros productos mantienen una reducción progresiva. La leche en polvo, actualmente ingresa al país con un gravamen de 6.3%; sin embargo, llegará a 0.0% en 2027; el queso proveniente de Estados Unidos se importa con un 7.5% de arancel, el otro año será 3,8% y en 2028, 0.0%.

Por su parte, el arroz mantiene una tarifa de 45% y está previsto que llegue a 0.0% en 2031, mientras que los cuartos traseros de pollo, que hoy se importan a una tasa de 97.5%, alcanzarán el 0.0% en 2029.

Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá (APUP), indicó que “esperamos que en la comisión se logre que las importaciones se den en igualdad de condiciones y con los mismos estándares de calidad, para evitar distorsiones en el mercado”.

Por su parte, Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), señaló que “la comisión ya no busca una renegociación total, que Estados Unidos rechaza de plano, sino la activación de mecanismos técnicos de revisión y monitoreo autorizados por el acuerdo para ajustar los contingentes o cuotas de importación en situaciones extremas”.

Jiménez agregó que “dado que el arancel cero es una realidad legal, la estrategia del gobierno y la empresa privada se ha desplazado de las barreras arancelarias hacia el blindaje interno y la competitividad técnica”. Además, “se está trabajando en tres frentes principales: fiscalización aduanera rigurosa, acompañamiento financiero y tecnológico y políticas de consumo local”.