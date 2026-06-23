$!Desgravación arancelaria del TPC en su etapa final

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El TPC es un acuerdo de libre comercio diseñado para facilitar, expandir y regular el intercambio de bienes y servicios entre dos o más naciones. fue suscrito el 28 de junio de 2007. Posteriormente, recibió la aprobación de Panamá el 11 de julio de ese mismo año y del Congreso estadounidense el 21 de octubre de 2011. El acuerdo comenzó a regir el 31 de octubre de 2012 y contempla una amplia apertura comercial entre ambos países, mediante la reducción gradual de aranceles.