El respeto a la etnia negra debe vivirse todo el año

Mayo es un mes especial para resaltar las raíces afrodescendientes y el valioso aporte de la etnia negra a nuestra cultura, historia y sociedad. En Panamá, la influencia caribeña vive en la música, la gastronomía, las tradiciones, el deporte, la educación y hasta en la manera alegre y resiliente de enfrentar la vida. Sin embargo, el respeto hacia la comunidad negra no debe limitarse a actividades, discursos o celebraciones durante unas semanas.

Ser negro no puede seguir siendo motivo de discriminación, burlas o estereotipos en ningún ámbito. El respeto debe existir en las escuelas, donde muchos niños aún enfrentan comentarios por su cabello o color de piel; en los medios de comunicación, donde debe haber mayor representación digna; y también en el mundo laboral, donde las oportunidades deben darse por capacidad y no por apariencia.

Reconocer la herencia afroantillana es también valorar a quienes, con esfuerzo y lucha, ayudaron a construir este país. Hablar de inclusión no es una moda, es una necesidad social. El verdadero homenaje a la etnia negra se demuestra con igualdad, educación y respeto todos los días del año, no solamente en mayo. * Periodista.