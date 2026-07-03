El recuerdo de un inmueble inolvidable

Panamá cuenta con muchos sitios emblemáticos que conservan nuestra cultura y nacionalidad. Estos rincones de nuestra historia, sus estructuras aún son recordadas, una de ellas es la iconica casa de Piedra, ubicada entre las calles 25 y 26 del Barrio del Chorrillo.

El hablar de este legendario inmueble es trasladarse a los años 1940, cuando fue construido. Cerca funcionaban bares y cantinas, recordamos una de las famosas la Cantina Las Malvinas, donde había un sitio de limpiabotas cerca y los ciudadanos acudían a lustrarse los calzados.

A unos cuantos metros de este inmueble, estaba el límite que dividía la ciudad con la antigua Zona del Canal, establecido por el presidente norteamericano Theodore Roosevelt. La Casa de Piedra fue construida en el año 1940, durante el gobierno del presidente de Panamá Arnulfo Arias Madrid; en ella habitaban trabajadores de la construcción del Canal de Panamá. Fue rehabilitada en el año 2021, y su fachada fue cambiada.

En la Casa de Piedra, fue donde nació y creció el tricampeon mundial de boxeo Roberto “Manos de Piedra “ Durán, lo que la hace un punto de referencia.