El mundo de las Relaciones Públicas en Panamá

El mundo de las Relaciones Públicas (RRPP) es fascinante, lleno de estrategias, gestión de crisis y, por supuesto, situaciones tan surrealistas que han dado pie a anécdotas memorables, refranes populares y proverbios modernos, entre ellas recuerdo; “El buen relacionista público no es el que apaga bien el fuego, sino el que evita que alguien encienda la cerilla”.

Cada 28 de octubre, se conmemora en Panamá el «Día Nacional de la Profesión de Relaciones Públicas”, que tiene sus orígenes en la Ley No. 21 del 16 de junio de 2005 y que regula la profesión actualmente.

En esencia, las Relaciones Públicas (RRPP) son una función estratégica de gestión que se encarga de construir, mantener y proteger la rep-u-ta-ción y la confianza mutua entre una organización (o persona) y sus diferentes públicos claves.

Es gestión de intangibles. Su activo más valioso no es un producto físico, sino la percepción. Gestionan la buena voluntad y el entendimiento mutuo para que, cuando surja una crisis o se impulse un proyecto, la organización cuente con un “capital de confianza” que la respalde.

Una de las historias de las RRPP anecdótica ocurrió en Estados Unidos a principios del siglo XX con Ivy Lee, considerado uno de los padres de la profesión.

Hubo un trágico accidente de tren en una compañía que él asesoraba. En esa época, las empresas ocultaban los accidentes o trataban a la prensa con hostilidad. Lee hizo exactamente lo contrario: convenció al presidente de la compañía para fletar un tren especial, llevar a los periodistas gratis al lugar de los hechos, facilitarles toda la información disponible y abrir las puertas a las investigaciones.

Resultado: Por primera vez, un periódico publicó una nota diciendo que la empresa actuó con total transparencia. Nació así el principio de: “El público debe ser informado”.