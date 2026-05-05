El Método de los cuatro fondos

¿Usted, trabaja todo el mes en su negocio y el dinero desaparece? Para una MYPE, no es solo que necesitas ganar más para hacer crecer su negocio. Es que necesitas usar la fórmula de ahorro que llamo de “los 4 fondos”. En nuestro libro “20 claves de éxito empresarial en Panamá”, que escribimos en conjunto con José Méndez Rodríguez, explicamos cómo se adapta así tus ingresos mensuales y que debe separar en gastos fijos o recurrentes, variables, reversión y ahorro: 1) Fondo de Gastos Recurrentes: Gastos fijos de alquiler, planilla, luz, agua e internet, y tu Salario. 2) Fondo de Gastos Variables: publicidad, transporte, compras extras, imprevistos y promociones del negocio. 3) Fondo de Ahorro: Es la reserva y patrimonio. Y 4) Reinversión: Se asigna a la compra de nuevos activos, investigación y desarrollo, o expansión del negocio, es un fondo exclusivo para esto y debe respetarse su uso. Recuerda que el uso de este sistemas va acorde de la actividad comercial que tengas, las proporciones deben ser asesoradas por un asesor en gestión empresarial “Si no divides el pago, tu dinero y el negocio te dividieran a ti. Organízate ya”. * El autor es asesor en Gestión Empresarial y Seguros.