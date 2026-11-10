El grito que encendió para siempre nuestra libertad

El 10 de noviembre no es una fecha cualquiera: es el latido de un pueblo que decidió dejar de obedecer al miedo.

En 1821, La Villa de Los Santos proclamó su independencia del dominio español y abrió un camino que marcaría el destino de Panamá. Allí, la libertad encontró voz.

Aquel acontecimiento nos recuerda que los grandes cambios comienzan cuando alguien se atreve a dar el primer paso.

No basta con soñar una patria distinta; hace falta defenderla con acciones, con dignidad y con valentía.

La historia de aquel noviembre todavía nos pregunta qué estamos dispuestos a hacer por Panamá.

Hoy, honrar esa gesta significa mucho más que levantar banderas o escuchar tambores. Significa rechazar la corrupción, respetar nuestras diferencias, cuidar nuestra tierra y trabajar para que ningún niño crezca sin oportunidades. Una nación verdaderamente libre no solamente celebra su pasado: también enfrenta las injusticias que amenazan su futuro compartido.

Que este 10 de noviembre nos encontremos despiertos, unidos y orgullosos de nuestras raíces.

Que el sacrificio de quienes abrieron el camino no se convierta en una ceremonia vacía. Panamá merece ciudadanos que la amen cuando hay fiesta, pero también cuando toca defenderla.

Porque aquel grito exige nuestra respuesta: compromiso.