El dilema del mono cultivo del banano

Más de 5 mil panameños han regresado a sus empleos, miles de hectáreas han vuelto a producción, con plantas empacadoras operando a doble turno, según datos del MICI , sobre la recuperación del sector bananero, que tras las protestas en Bocas del Toro y el cierre de la empresa Chiquita Panamá, las exportaciones cayeron al 7.5% al cierre de 2025.

Miles de trabajadores quedaron sin empleo y la economía de la provincia, fuertemente dependiente de este rubro, sufrió un golpe significativo. Ante ese escenario, el gobierno asumió la conducción del proceso de negociación con Chiquita Panamá, lo que permitió alcanzar un memorando de entendimiento firmado en Brasil el 11 de junio de 2025.

El cultivo del banano en Bocas del Toro representa un dilema estructural que define la identidad, la economía y la estabilidad social de la región.

Para Changuinola y Almirante, el banano no es solo un producto de exportación, es el motor que mueve el comercio local. Actualmente, la reactivación de operaciones tras las crisis de 2025, ha permitido recuperar más de 5,000 empleos directos.

Se estima que cuando el salario bananero falta, los ingresos del comercio local caen hasta en un 60%, evidenciando que no existen alternativas económicas de peso que puedan absorber esa mano de obra, que evidencia la dependencia estructural de el “oro verde”.

Históricamente, el banano ha representado cerca del 17.5% de las exportaciones totales de Panamá, aunque ha bajado al 7.5% al cierre de 2025.

* Periodista.