El ministro del Interior de Venezuela descarta un diálogo con la oposición

El poderoso ministro del Interior de Venezuela dijo este lunes que "no está planteado" un diálogo con la oposición, en respuesta a la líder María Corina Machado, quien propuso negociar una transición democrática con el gobierno interino, tras la caída en enero de Nicolás Maduro.

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó reelecto en medio de denuncias de fraude.

Después de la captura de Maduro en una operación militar estadounidense, la oposición dice estar determinada a negociar con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, unas nuevas elecciones con mediación de Washington.

"Con ellos no está planteado nada y con ella menos", dijo el ministro Diosdado Cabello, en referencia a Machado, durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

"No ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo de la presidenta con ningún personaje parecido", indicó.

Machado solicitó el acompañamiento de Estados Unidos para "impulsar una negociación política" que permita "recuperar la democracia en Venezuela", según un comunicado firmado por ella desde Panamá.

Machado, nobel de la Paz, dijo que para una negociación hacia la transición deben darse condiciones como la liberación plena de presos políticos, el retorno seguro de exiliados y el "desmantelamiento del aparato represivo".

"¿Cuáles condiciones?", se preguntó Cabello. "Ellos no tienen condiciones, valga el término, de poner condiciones en este país", afirmó.

Tras el derrocamiento de Maduro, el gobierno de Donald Trump propuso un plan de tres fases para Venezuela: la estabilización del país, recuperación económica y elecciones.

Trump se ha declarado "satisfecho" con la presidencia de Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y ha impulsado ahora reformas petroleras y mineras que abren las puertas a capital privado y extranjero.

Machado ha anunciado en distintas ocasiones desde el exilio que regresará pronto a Venezuela, pero no ha confirmado fechas.

También afirmó recientemente que ella será la candidata en unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela.