‘El cómo’ es importante

Las necesidades del pueblo panameño y sus prioridades son las mismas elecciones tras elección. Representantes, concejales, alcaldes, diputados y hasta los candidatos a presidentes conocen muy bien cuáles preocupaciones que deben abordar en su propuestas de gestión para atraer el voto. Ahora lo importante a escasos dos meses es conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas y sobre todo cómo van a lograr que no queden como tinta gastada en un papel o publicada en redes sociales. Que agua “24/7”, ¿cómo? si estamos viendo una sequía constante debido al cambio climático. Existe un impresionante grupo de personas y empresas, incluso entidades de gobierno, que no pagan sus cuentas, el IDAAN no se da abasto y tampoco controla temas como la sobrepoblación, conexiones ilegales y ahora se suma el problema con las fluctuaciones eléctricas. Más empleos, con una economía que cojea, cierres de empresas, el Canal con problemas de operatividad, salida del país de multinacionales, una imagen internacional deteriorada, deuda pública, y pagos atrasados acumuladas por décadas a trabajadores y extrabajadores de las entidades públicas.

Sin contar con los rumores de huelgas por falta de pago de nuevos compromisos adquiridos a los funcionarios públicos (Docentes, jubilados, funcionarios y más). Educación, un problema que ya ha quedado demostrado no se soluciona con dinero, sino con una mejor disponibilidad de todas las partes: Meduca, docentes, padres de familia y estudiantes; de involucrarse en optimizar los procesos, actualizar los currículos, deshacerse de los estorbos y dar la cuota de sacrificio. El candidato que demuestre paso a paso como se puede este país, sin subsidios absurdos, sin demagogia, sin pintar pajaritos en el aire, tendría mi voto. * Periodista.