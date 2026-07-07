El Casco Antiguo golpeado por incendios

El corregimiento de San Felipe, sector donde crecí y jugué por sus calles durante mi adolescencia junto a amigos con quienes disfrutamos de bañarnos en la “noria”, antiguas estructuras de la Fuerza y Luz que luego, en 1970, pasaron a ser instalaciones del Instituto de Electrificación (IRHE) para la distribución de energía a la población. El barrio es custodio de bellos recuerdos. Vemos cómo dos incendios han consumido viejos caserones ubicados en sectores que forman parte de nuestra historia en el área del Terraplén; casas que guardan esas vivencias de ese movimiento comercial del antiguo Mercado Público de San Felipe, al igual que la empresa Kito Chen, que estuvo ubicada al frente.

Vivir en el barrio de San Felipe era disfrutar el patinar o pasearse en bicicleta en época de Navidad, y trasladarse desde la Plaza Herrera (Calle 9.ª) hasta el paseo de Las Bóvedas y la Plaza de Francia (Calle 1.ª).

Las actividades en Calle 11 y el Club Santo Domingo durante las Festividades Patrias, con el famoso “palo encebado” en el que se organizaban equipos de chicos del barrio para lograr escalar y traerse los premios, fueron una gran diversión.