El brazalete electrónico y su eficacia

El dispositivo de monitoreo electrónico (brazalete electrónico), como medida de protección a víctimas de delitos de violencia doméstica, violencia de género y delitos sexuales.

Una medida que recientemente un grupo de la sociedad civil ha reclamado y exigido que se aplique como dice la Ley, en Panamá. Aunque es una medida que según las autoridades funciona para un monitoreo y poder dar una respuesta a las víctimas, también es una norma cuestionable. Para conocer los resultados de este dispositivo, las autoridades deben dar los datos de eficacia que ha tenido. Si es una inversión del Estado que ha tenido éxito. Hay que evaluar si esos brazaletes electrónicos son una herramienta eficaz de prevención y control, teniendo en cuenta que no sustituyen otras medidas de protección. Entonces es importante, conocer si tienen potencial para prevenir femicidios en Panamá, tener esa evidencia estadística. Esto va de la mano con la responsabilidad de las víctimas de denunciar y cumplir con las medidas que se otorguen, porque de nada servirá si luego de la denuncia la persona se retracta. Creo que, en Panamá, se deben revisar las distintas medidas de protección en los casos de violencia domestica porque los casos de femicidios no han disminuido.

* Periodista.