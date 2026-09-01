Educando en valores para construir una mejor sociedad

La sociedad actual camina a un ritmo acelerado, por la inmediatez de la tecnología, la polarización digital y las exigencias del día a día, donde cada ciudadano discute los problemas de la realidad nacional como la economía, empleo, comercio y seguridad entre otros. Sin embargo, en la raíz de todos los grandes problemas que afronta la población existe un eje transversal que le hemos puesto pausa, por ser menos atendida, por enfocarse en él juega vivo y es la erosión de los valores éticos y cívicos.

Hablar de honestidad, respeto, empatía, puntualidad y responsabilidad, ya no debe ser parte solo de un discurso político, o una lección olvidada de las aulas escolares, los valores son los principios invisibles que sostienen la convivencia armónica. Sin ellos cualquier estructura legal o institucional es débil, por que las leyes por sí solas no pueden vigilar cada rincón de la conciencia humana.

Es imperativo relanzar los valores y campañas éticas de conciencia ciudadana para construir un Panamá con mejores ciudadanos, desde el hogar donde el ejemplo cotidiano de los padres debe sustituir la indiferencia, para crear ciudadanos íntegros que cumplan la ley aun cuando nadie los este mirando. Cuando priorizamos el bien común desde la niñez sobre el beneficio personal, la corrupción pierde terreno, la convivencia se humaniza y las oportunidades en la sociedad se multiplican.

La Conciencia Cívica implica también un profundo sentido de responsabilidad, significa dejar de ver los problemas del país como ajenos.