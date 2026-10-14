EDITORIAL : Vamos a superarlo

Son momentos difíciles. Miles de panameños están gravemente afectados por el terremoto del pasado viernes. Frente a la tragedia, la solidaridad ha sido automática.

Cada uno desde sus posibilidades, con donaciones, vehículos, aportes de dinero y tiempo de voluntariado se han sumado a las tareas de auxilio en las zonas más afectadas por el sismo. Lo más difícil no fue el día que se estremeció la tierra.

Comenzó el mismo viernes cuando la realidad nos mostró la destrucción. Hoy, se necesitan reestablecer las vías de comunicación, el servicio de agua potable, la electricidad y de telefonía. No es algo que se resuelve automáticamente.

Al mismo tiempo, hay que intensificar las tareas de rescate y reconstrucción de los pueblos, residencias y edificios públicos que se destruyeron o tienen graves daños.