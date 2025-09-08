EDITORIAL : Una sólida alianza con Japón

La visita oficial que el presidente José Raúl Mulino realizó a Japón la semana pasada se selló con importantes acuerdos y anuncios a beneficio del país.

Los más incrédulos o los críticos intensos no terminan de entender las razones por las cuales los presidentes realizan viajes oficiales a diversas naciones del mundo.

Hay diversos propósitos y razones: consolidar lazos, atraer inversiones, concertar acuerdos financieros e inclusive promover al país como destino seguro para las empresas de esos países y el turismo, una fuente de ingresos importante.

Japón es una de las naciones asiáticas que más importancia ha dado a los vínculos con Panamá, con cientos de proyectos de desarrollo y una intensa colaboración a través de diversas agencias públicas y privadas. Esta gira confirmó esa estrecha relación.