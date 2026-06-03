EDITORIAL : Una sola ley para las universidades

La crisis en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) abre nuevamente el debate sobre la modernización de las universidades públicas y la revisión de las actuales leyes para tener una “ley universal” que preserve y proteja, por supuesto, la autonomía universitaria, pero que establezca un sistema único de elección de rectores, decanos, directores de centros regionales y de departamentos. Se trata de una legislación que establecería claros parámetros sobre la vida académica, los concursos y competencias, organizaría y regularía la autogestión y crearía una “carrera administrativa” competitiva y moderna. Si la sociedad, las propias universidades y sus liderazgos y la misma Asamblea Nacional no entienden que urgen cambios para mejorar la educación superior, estaremos en problemas.