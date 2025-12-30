EDITORIAL : Una operación quirúrgica

El gobierno del presidente Donald Trump asestó el primer golpe. La primera operación terrestre contra objetivos identificados como vinculados al narcotráfico en Venezuela fueron destruidos por tropas del ejército norteamericano.

El presidente Trump aseguró que desde esas instalaciones salían barcos cargados de drogas. La operación “lanza del sur” tiene como propósito acabar con el trasiego de drogas que el mismo presidente Trump ha reconocido, hacen un grave daño a los norteamericanos.

Ya el presidente Trump ha advertido que operaciones similares podrían ocurrir en otros lugares donde los grupos criminales del narcotráfico actúan como organizaciones terroristas, poniendo en peligro y amenazado la seguridad interna de EE.UU.

El narcotráfico es el enemigo moderno de los países. Estados Unidos lo ha entendido.