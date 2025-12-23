EDITORIAL : Una licitación necesaria

El distrito de San Miguelito se enfrenta a una de sus decisiones administrativas y también sociales, más importantes: la licitación del servicio de recolección y disposición de la basura.

A mediados del próximo año culminará el contrato de concesión con Revisalud y por un espacio de seis meses, hasta que se elija al nuevo consorcio y se inicie la nueva operación, tres empresas se encargarán del servicio.

El gran desafío es que entre enero y junio no estalle una crisis y que la empresa pueda sortear los desafíos de la geografía de una parte del distrito, se termine con la práctica de “tirar” la basura en cualquier lugar, se cumpla con las frecuencias y que cada uno de los contribuyentes pague con el servicio que recibirá.

Si no hay un cambio de actitud, no se aplican sanciones y no se paga, se volverá, otra vez, a un círculo vicioso.