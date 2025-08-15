EDITORIAL : Una ciudad vigorosa

La ciudad de Panamá cumple 506 años. Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, el primer nombre que le asignaron los españoles, funcionó donde está hoy el sitio arqueológico más importante de la capital hasta 1671.

Según los registros históricos fue Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias Dávila, su fundador. En enero de 1671, el pirata inglés Henry Morgan, quien dirigía 36 navíos y una tropa de 1,000 hombres, se toman la fortaleza de San Lorenzo y por el río Chagres marchan a conquistar la vieja ciudad.

Tras su reconstrucción en el Casco Antiguo se han devenido innumerables acontecimientos que forjaron la nacionalidad, patriotismo, y la ciudad moderna, que no está exenta y llena de desafíos. Las celebraciones son para recordar que la ciudad tiene un futuro prominente.