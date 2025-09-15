EDITORIAL : Una carga pesada

Europa discute y decide el futuro de los subsidios para reducir el déficit fiscal y tener economías fuertes y eficientes. Así está ocurriendo en muchos países que gozaron de un Estado de bienestar financiado por los impuestos y los préstamos.

Ninguna nación resiste, en el tiempo y está obligada a realizar ajustes y reformas. En Panamá, los subsidios, leyes especiales y ajustes automáticos de salarios en el gobierno, se han convertido en una amenaza para la estabilidad.

La presión se ejerce sobre el presupuesto público y reduce la capacidad de los gobiernos para invertir en obras públicas y sociales. El dinero del Estado no es infinito y financiar esos gastos con dinero prestado, ya no es la solución.

La eficiencia se debe lograr con mucho ahorro, planificación y mucha disciplina con todos los gastos.