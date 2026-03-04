EDITORIAL : Una alianza necesaria

La educación pública panameña se quedó en 1946. Con una ley orgánica desfasada, exceso de bachilleres, desconexión con la realidad actual de las redes sociales y la IA y una politización escandalosa de las narrativas escolares.

No hay un solo gobierno que no haya enfrentando una huelga magisterial, un gran número de ellas desvinculadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La dirigencia de los maestros y profesores optó por la ideología y se alejó de los orígenes de sus organizaciones que demandaron mejores escuelas, educadores de primer mundo y contenidos actualizados en las escuelas.

Otro de los actores que está ausente, sin asumir en serio su responsabilidad, es el conjunto de padres de familia que prefiere ver a otros liderando iniciativas. No participan; son clave para educar con calidad.