EDITORIAL : Una alianza necesaria
Redacción
04 de marzo de 2026

La educación pública panameña se quedó en 1946. Con una ley orgánica desfasada, exceso de bachilleres, desconexión con la realidad actual de las redes sociales y la IA y una politización escandalosa de las narrativas escolares.

No hay un solo gobierno que no haya enfrentando una huelga magisterial, un gran número de ellas desvinculadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La dirigencia de los maestros y profesores optó por la ideología y se alejó de los orígenes de sus organizaciones que demandaron mejores escuelas, educadores de primer mundo y contenidos actualizados en las escuelas.

Otro de los actores que está ausente, sin asumir en serio su responsabilidad, es el conjunto de padres de familia que prefiere ver a otros liderando iniciativas. No participan; son clave para educar con calidad.

