EDITORIAL : Un plan de retiro voluntario

Si se quiere reducir el número de funcionarios en el gobierno y que el Estado sea más pequeño, el número de funcionarios tiene que ser menor. Hay varias fórmulas que ya se han empleado en otros países con situaciones similares.

La eliminación o fusión de ministerio y entidades, la no renovación de las vacantes por renuncia, despido o jubilación o el establecimiento de un plan de retiro voluntario que ofrezca al funcionariado en edad de retiro un incentivo económico lo suficientemente atractivo para que tenga éxito.

Todos los años, el gran desafío de los gobiernos es tener un presupuesto equilibrado con ingresos que permitan sostener al gobierno y adelantar proyectos de infraestructura que impactan en el desarrollo y vida de los ciudadanos que reclaman obras públicas y prosperidad.