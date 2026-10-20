EDITORIAL : ¿Se deben celebrar las fiestas patrias?

En los distritos y corregimientos donde el terremoto tuvo su mayor impacto, las fiestas locales y las celebraciones patrias del mes de noviembre han sido suspendidas. Inclusive, el gobierno anunció que no se realizarán las tradicionales dianas, tomándose un tiempo para decidir si los desfiles del 3, 4 y 28 de noviembre se mantienen o suspenden.

La situación es especial, pero hay importantes sectores, en particular pequeños empresarios que han pedido se considere el impacto que tendrá en una economía circular de miles de familias y defienden el principio de la normalización de las actividades públicas en los meses que restan del año.

Recordaron el impacto que tuvo el cierre de la actividad económica por temor al contagio masivo con el coronavirus. En manos del gobierno central está la decisión.