EDITORIAL : Respaldo total

La derrota de la Selección Nacional de Fútbol ante Ghana no fue una buena noticia. Sin embargo, los futbolistas panameños, en su segundo Mundial, han demostrado que saben del oficio y lo dan todo por alcanzar un buen resultado.

Hay una gran satisfacción porque en ese cotejo lo hicieron bien. Un resultado adverso no refleja siempre, lo que ocurrió en la cancha. Panamá está participando en este torneo por su preparación, tenacidad y constancia. Nada le fue regalado.

El crecimiento del balompié nacional es consecuencia de una planificada inversión en torneos infantiles, escuelas de fútbol y mejores clubes locales. Hay que sentir orgullo de lo logrado hasta ahora y de portar la camisa que representa los colores de la bandera nacional. Todos los jugadores de Panamá son unos héroes.