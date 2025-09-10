Editorial

EDITORIAL : Reelección en las universidades

10 de septiembre de 2025

En la Asamblea Nacional se discute una ley que prohibirá la reelección de los rectores, decanos, directores regionales y diversas autoridades de las universidades públicas.

La pretensión legislativa es consecuencia de innumerables reclamos y denuncias que se han presentado en el pasado, en particular alrededor de la Universidad de Panamá y la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) por prácticas clientelistas y la creación de grupos de poder que negocian votos pro nombramientos y privilegios.

Los diputados tienen que ir avanzando en la presentación de una ley general de universidades públicas para que exista un sistema de nombramiento de autoridades que privilegie los méritos académicos y la experiencia profesional.

Someter los cargos a votación, traslada la lucha electoral a los claustros.

Tags:
Universidad de Panamá
|
decanos
|
reelección universitaria
|
Panamá
|
