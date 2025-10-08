EDITORIAL : Promover el emprendimiento

Una de las fallas del sistema educativo panameño es que no ha incluido en sus planes de estudio, desde el día uno, un programa de formación de los jóvenes para incorporar el emprendimiento en su actividad escolar y particular.

A través del emprendimiento se puede ir creando un nivel de conciencia con la preparación necesaria para incubar negocios y actividades productivas relacionadas con el turismo, artesanía, alimentación, tecnología, redes o producción.

No se trata solamente de ser un soñador o un luchador empedernido. Si el emprendedor tiene una formación sobre cómo armar un negocio, un presupuesto, inventario o ganar clientes, el éxito de una pequeña o mediana empresa no será complicado.

El ministerio de Educación y la AMPYME, así como el sector privado, tienen una oportunidad de oro.