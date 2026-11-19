Este lunes se abrirán las negociaciones directas entre el gobierno nacional y Minera Panamá para examinar los pasos que se deben de dar para reiniciar las operaciones de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón.

El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha establecido cinco parámetros sobre los cuáles se sentarán las bases de un acuerdo que permitirá explotar este importante recurso natural, pensando en el beneficio económico para el país, las comunidades y la economía.

Panamá está urgido de incentivar la inversión y promover la creación de empleos bien remunerados, en particular los especializados.

La mina de cobre tendrá un impacto directo en el interior del país donde el cierre de la actividad dejó sus huellas. La negociación y la transparencia son elementos que deben ir de la mano.