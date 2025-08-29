EDITORIAL : Los horarios de la salud

Desde hace muchos años, los usuarios del sector público de la salud han estado pidiendo que en las policlínicas y centros de salud se extiendan los horarios de atención. Inclusive, una ley presentada ante la Asamblea Nacional que tiene ese propósito en medio de un plan, iniciado el año pasado en varios centros de atención médica nacional, coordinados por el Ministerio de Salud. La pretensión sobre los horarios es buena, pero tiene sus desafíos. ¿Cuántas instalaciones entrarán en este programa? ¿Cuánto personal se necesita? ¿Cuánto costará implementarlo? Todas las partes involucradas (Estado, Asamblea, sector médico y grupos de pacientes) tienen que evaluar cuáles serán las mejores decisiones para mejorar la atención en las instalaciones públicas, con el personal adecuado y los insumos necesarios.