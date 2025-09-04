EDITORIAL : Los espacios públicos

En los últimos cincuenta años los espacios públicos (aceras, servidumbres y parques) fueron ocupados, con la complicidad de las autoridades, por negocios informales o para servir de estacionamientos.

Las gobernaciones y municipios tienen la responsabilidad de enfrentar un desorden que por haber sido permitido se cree que es legítimo.

Los puentes peatonales, en su calzada y alrededores y calles muy transitadas han sido ocupadas por estructuras permanentes o temporales, inclusive, para vender alimentos, sin acceso al agua potable, electricidad o las mínimas condiciones higiénicas.

Hay, igualmente, responsabilidades de los ministerios de Obras Públicas y Salud que tienen la obligación de atender las dificultades y conflictos que están surgiendo que afectan la movilidad ciudadana y afean las ciudades.