EDITORIAL : Los desafíos de seguridad

Panamá sigue teniendo niveles de seguridad mucho más altos que la mayoría de los países de la región. Sin embargo, se evidencia un crecimiento de actividades criminales, muchas de ellas violentas, vinculadas al tráfico de drogas.

Para arrinconar a los criminales, reducir a las pandillas y mejorar los índices de seguridad en las calles, los ciudadanos piden mano dura. Los esfuerzos que realizan el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional, con el respaldo del Senan y el Senafront son notables. Pero los ciudadanos siempre aspiran a más.

La operación lanzada por la Policía Nacional contra las pandillas y el Servicio de Protección Institucional (SPI), en el Casco Antiguo de la ciudad, se deben replicar en todo el país. La mano dura es un enfoque de la lucha contra el crimen que no debe dar treguas.