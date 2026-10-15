EDITORIAL : La solidaridad de nuestros vecinos

El terremoto movilizó al mundo. Desde varios países comenzaron las muestras de solidaridad y el anuncio de apoyos concretos para asistir a los damnificados. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el respaldo del Departamento de Estado norteamericano, el Comando Sur del ejército de Estados Unidos y el propio embajador Kevin Cabrera han liderado, desde el pasado viernes, acciones concretas. Una donación de cinco millones de dólares que podría aumentar, helicópteros, alimentos y expertos en desastres son parte de un paquete de ayuda concreto. También se han sumado los gobiernos amigos de la región, Europa y Asia. Lo que corresponde ahora es la rápida reconstrucción de las viviendas de miles de compatriotas que el terremoto del pasado viernes dejó sin nada.