EDITORIAL : La ruta democrática

Este sábado, la coalición Vamos realizará su tercera Asamblea General desde que se constituyeron como movimiento político.

Sorprendieron con los resultados electorales y ahora estarían analizando avanzar en la conformación de un partido político, lo cual les permitirá participar en las próximas contiendas sin las trabas y pasos que imponen las candidaturas independientes.

Eso mismo hizo el Movimiento Otro Camino (Moca) del abogado Ricardo Lombana. Los partidos políticos siguen siendo la esencia de la democracia y su columna vertebral.

Le corresponde a las actuales y nuevas generaciones fortalecer las instituciones de la democracia con el compromiso de combatir el clientelismo y gobernar para tener un mejor país. Para las elecciones del año 2029, el país tendrá una variada oferta política. Las opciones estarán abiertas.