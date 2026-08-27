$!Panamá enfrenta repunte de 377 homicidios este año

Panamá registra un aumento de hechos violentos. Según cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), del Ministerio de Seguridad Pública, entre enero y el 16 de agosto de 2026 se contabilizan 377 homicidios en el país.

Aunque las autoridades aún no han divulgado las cifras oficiales correspondientes a todo el mes de agosto, de manera extraoficial se conoce que al menos 31 homicidios se habrían registrado durante este periodo.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el pasado 25 de agosto en Villa Lucre, distrito de San Miguelito, donde un hombre y una mujer fueron atacados a tiros mientras se encontraban dentro de un vehículo estacionado, cerca de una plaza comercial.

De acuerdo con datos policiales, el hombre murió en el lugar como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos. La mujer, que también resultó herida, fue trasladada a un centro médico de la capital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Ante el escenario de violencia, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, señaló que “se mantiene un despliegue de 400 unidades de la Fuerza Pública en San Miguelito, además de operativos en otros puntos del país, con el objetivo de reforzar la vigilancia y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad”.

Ábrego también informó que “se trabaja en un proyecto para ampliar el sistema de videovigilancia a nivel nacional. De acuerdo con el titular de Seguridad, 16 empresas participarán en la licitación destinada a incrementar la cantidad de cámaras instaladas en diferentes zonas del país.

Sin embargo, el criminólogo Marcos Aurelio Álvarez, manifestó que: “El Estado no puede ser estático. El crimen muta y avanza, ya que cada delincuente perfecciona su modus operandi, la forma de atacar, estudia a sus víctimas y utiliza la tecnología”.

Álvarez acotó que “Panamá no escapa a esta realidad, las organizaciones criminales destinan importantes recursos a la incorporación de tecnología para facilitar la comisión de sus delitos”.