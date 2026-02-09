EDITORIAL : La ruta correcta

El presidente de la república, José Raúl Mulino ha sido claro. El futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal, una vez termine de confirmarse el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la salida programada de Panamá Ports Company (PPC), se definirá con dos licitaciones distintas para que sean empresas diferentes y competidoras las que manejen las terminales más importantes en las entradas pacífica y atlántica del Canal.

Los reclamos de PPC se resolverán en el Tribunal Internacional de Arbitraje de Londres, donde las dos partes (El Estado panameño y la empresa portuaria china) tendrán sendas oportunidades que se determina para resolver disputas entre las partes, con pruebas y argumentos.

La aspiración de Panamá, debe estar guiada por el mayor interés posible de la nación , que al final es el de todos los panameños.