EDITORIAL : La naturaleza advierte

A diferencia de muchas naciones donde llueve poco y la sequía se prolonga casi todo el año, en Panamá llueve casi todos los meses. Las inundaciones, que antes eran propias de zonas cercanas a ríos y quebradas, ahora son comunes en las zonas urbanas de las provincias.

En la capital, Santiago, Penonomé, o David, el creciente desarrollo urbanístico va acompañado de las consecuencias de los problemas climáticos.

Para enfrentar esta situación se necesita un plan integral de desarrollo donde involucre a ministerios, bomberos, el sistema nacional de protección civil y a los urbanistas que los últimos cuarenta años han hecho públicas su visión y opiniones sobre lo que debe hacer el país.

Y aunque el fenómeno es propio de grandes ciudades en otros continentes, es una realidad que no podemos postergar por más tiempo.