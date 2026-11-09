EDITORIAL : La emancipación de España

La independencia de Panamá de España tiene sus héroes. Con el primer grito, ocurrido en Los Santos, surgieron personajes como Rufina Alfaro, Segundo Villarreal, Narciso de Urriola, Mariano Arosemena, Juan Herrera, José Higinio Durán y Martell, Carlos Icaza, Mariano Arosemena, Casimiro de Bal, Gaspar Arosemena, Antonio Bermejo, Antonio Planas, Juan Pío Victorias, Gregorio Gómez, José de Alba y Manuel María Ayala, fueron figuras claves en el acto de emancipación.

El fin del yugo español sobre las colonias en América y en Panamá fue un proceso que se gestó poco a poco. Un sentido de nación comenzó a surgir entre los istmeños durante gran parte del siglo XIX. Ese espíritu de libertad permitió construir el sentido de patria que ha permitido construir el país solidario, incluyente y moderno que tenemos.