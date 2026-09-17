EDITORIAL : La Autoridad Nacional de Transparencia

Desde el año 2004, con la creación del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción y posteriormente, el 25 de abril de 2013, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) se dio vida jurídica a una entidad que cada cinco años gana notoriedad en el sector público gubernamental.

Inicialmente, la ANTAI se dedicada a dar seminarios, educar y estar pendiente del contenido de las páginas digitales y la visualización de los gastos y planillas de los ministerios y entidades. Por primera vez, en su existencia, la ANTAI es protagonista relevante porque se ha involucrado de manera eficiente y de acuerdo con la ley, con las funciones que le fueron encomendadas.

Ese impulso, es producto del trabajo de la abogada Sheila Castillo de Arias quien impulsa las investigaciones, evaluaciones y recomienda mecanismos y sanciones para “prevenir, detectar y erradicar” prácticas consideradas corruptas en el Estado.