Editorial

EDITORIAL : Hacer honor a la patria

EDITORIAL : Hacer honor a la patria
Redacción Metro Libre
02 de noviembre de 2026

La independencia de España y la separación de Colombia marcaron lo que es hoy Panamá como nación. En medio de las innumerables tareas para reconstruir el tejido social y económico de las comunidades afectadas por el terremoto, el grito de independencia, la adhesión de cada provincia y los hechos que desencadenaron el fin del yugo español de la época y la relación con Bogotá son parte de una intensa historia que ha forjado la nación.

No solo se trata de colocar banderas en las ventanas o plazas sino rendir homenaje a lo que nos identifica. En la capital y varios distritos se realizarán desde mañana, honores a la patria. La mejor manera de lograrlo es mantener el alto espíritu de solidaridad con los miles de compatriotas que fueron afectados por la destrucción del sismo. Así se construye un mejor país.

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Panamá
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