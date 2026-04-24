EDITORIAL : El uso del bioetanol

El bioetanol se utiliza desde hace mucho tiempo en 57 países. Se destacan Estados Unidos, China, Canadá, India y una gran cantidad de naciones latinoamericanas.

La caña de azúcar y el maíz son la materia clima clave para producir este combustible, que, según los expertos, contribuye a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y la contaminación.

Igualmente, ayuda a reducir la dependencia del petróleo importado.

Es una fuente de energía renovable que también se obtiene del trigo, la cebada, la papa, yuca e inclusive de residuos agrícolas o forestales.

La apuesta por el bioetanol es una tendencia mundial y en Panamá se incluyó en un plan a largo plazo para diversificar la matriz energética del país.

Brasil con la caña de azúcar y Estados Unidos con el amplio uso del maíz nos llevan la delantera.