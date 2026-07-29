EDITORIAL : El reclutamiento para la guerra

Los gobiernos de Rusia y Ucrania defienden la legalidad del reclutamiento de extranjeros para ingresar a las filas de sus ejércitos y participar en el frente de combate entre los dos países. El número de panameños enrolados es impreciso. Para un gran número de naciones estarían en la categoría de mercenarios, algo que Moscú y Kiev niegan por separado. Se desconoce quién los contacta, pero un gran número de ellos o pertenece a una unidad élite del SENAN o el SENAFRONT o estuvieron sirviendo en el pasado en la Fuerza Pública. También hay jóvenes que, atraídos por la paga, se arriesgan a participar en una guerra que no es de Panamá. Los testimonios de lado y lado son diversos y contradictorios porque hablan de engaños, malos tratos y del uso indiscriminados de los contratados como carne de cañón.