EDITORIAL : El poder de la solidaridad

Venezuela sigue siendo noticia de interés internacional. No se trata del proceso de transición hacia la democracia o el fin del chavismo en el poder.

Los dos terremotos que sacudieron la tierra de Simón Bolívar también estremecieron al mundo, que rápidamente se ha puesto a disposición del gobierno y pueblo venezolano para las tareas de reconstrucción y rescate.

Los desastres naturales no nos dan aviso y por la magnitud de los daños, muertos y heridos, Venezuela necesita ahora más que nunca del apoyo y solidaridad internacional.

Además de la ayuda humanitaria y equipos de rescate, será imprescindible contribuir con la reconstrucción de las zonas destruidas, mientras se da consuelo, resignación y esperanza a toda esta nación hermana. Extenderle la mano a Venezuela es una obligación.