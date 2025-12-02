EDITORIAL : El pesebre navideño

El pesebre navideño o como popularmente se le conoce, el Nacimiento, es una representación que los creyentes cristianos arman durante el mes de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús.

Generalmente se coloca en una esquina de la casa y en este hay una representación de las casas, animales y personas que estuvieron en los días anteriores, durante y después del nacimiento de Jesús.

En estos tiempos donde se privilegia el árbol de pino, recordar ese acontecimiento ocurrido en Belén, es un homenaje para el principal acontecimiento de la fe cristiana.

Alrededor del pesebre navideño hay una participación de las abuelas, madres e hijos y de generación en generación se va heredando una tradición particularmente especial y sagrada.

Para los cristianos es un símbolo de alegría y fe, de solidaridad también amor.