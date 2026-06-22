EDITORIAL : El ordenamiento vial

El número creciente de accidentes de tránsito que involucran a vehículos particulares, motos, camiones y del transporte público tienen diversas causas.

La primera es el descuido y la falta de pericia de los conductores. La violación a las normas sobre los límites de velocidad, conducir en estado de embriaguez o utilizando el teléfono móvil celular contribuyen con las cifras ya conocidas.

Hay que recuperar las masivas campañas de educación de la década de los setenta del siglo pasado donde se hacía énfasis en la responsabilidad al estar delante de un volante.

Igualmente, falta mayor exigencia a los conductores sobre la convivencia, pero también sobre los altos reglamentarios, cuando hay que ceder el paso y entender que el peatón tiene prioridad en las líneas de seguridad y los cruces de calles y las avenidas.