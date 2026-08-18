EDITORIAL : El futuro de la UNACHI

La Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) escogerá esta semana a un nuevo rector. Recibirá una entidad con una compleja situación financiera y la obligación de recuperar la imagen de una entidad de muy alto nivel. Los últimos años de Etelvina Medianero de Bonagas no fueron lo mejor para la UNACHI, los estudiantes, administrativos y catedráticos. La principal universidad en las provincias se vio envuelta en acusaciones de presunto clientelismo, títulos falsos, politiquería y nepotismo. Quien resulte favorecido tendrá que hacer un esfuerzo adicional para terminar con las divisiones que imperan en esta casa de estudios, producir ahorros financieros y lograr entendimientos con el ministerio de Economía y Finanzas para operar con un presupuesto justo, pero balanceado.