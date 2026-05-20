EDITORIAL : El fenómeno del Niño

El país se encuentra en “alerta” por el fenómeno climático de El Niño. El calentamiento de los mares y el cambio climático está influyendo en el comportamiento de las lluvias y las altas temperatura que el país está enfrentando con los impactos que tienen en la vida diaria, la agricultura y la salud de los ríos y quebradas.

El aumento de las temperaturas, el incremento de la radiación solar e inclusive las copiosas lluvias con inundaciones afectarán, según los expertos, inclusive la salud de los panameños.

Este desafío obliga al diseño de un plan nacional que debe incluir a los ministerios de Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Salud, Seguridad Pública, al IDAAN, CONADES, Sinaproc, los Bomberos y la Autoridad del Canal, lo que permitirá enfrentar de mejor forma lluvias copiosas, inundaciones, sequías o problemas en las fuentes de agua de algunas potabilizadoras, en particular en el arco seco.